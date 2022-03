Liliana Campos recorda uma das viagens mais românticas ao lado do companheiro

Liliana Campos recordou, esta segunda-feira, uma viagem a Veneza, Itália, que fez com o companheiro, Rodrigo Herédia. “Deu-me para isto”, afirmou.

A apresentadora, de 49 anos, aproveitou o perfil da rede social Instagram para dividir com os seguidores uma das suas memórias mais afetivas no que diz respeito a aventuras fora do país.

A comunicadora, que conduz o magazine da SIC “Passadeira Vermelha”, esteve em Veneza e nunca mais se esqueceu desta “escapadinha” a dois a Itália.

“Agora deu-me para isto. Com os vídeos consigo partilhar mais momentos e emoções. Porquê Veneza? Porque foi das viagens mais românticas que fizemos”, lembrou, referindo que já tinha estado na cidade.

“Já lá tinha estado, primeiro com amigos, depois em trabalho, mas só com o Rodrigo consegui perceber o verdadeiro encanto desta cidade. É sem dúvida dos lugares mais românticos do Mundo”, prosseguiu.

A saudades de viajar fizeram com que Liliana Campos partilhasse esta memória nas redes sociais: “Porquê hoje? Porque tenho imensas saudades de viajar, mas por enquanto viajo a partir de casa e levo-o a si comigo, pode ser?” brincou.