Liliana Campos viaja até Paris na companhia da sobrinha

Liliana Campos viajou até Paris com a sobrinha, Carolina. A apresentadora partilhou vários momentos da viagem com os fãs.

A comunicadora levou a sobrinha até à cidade francesa, tal como tinha prometido durante a pandemia da Covid-19. As duas aproveitaram para passear e partilhar as fotos no perfil de Instagram.

“Prometi à Carolina que quando tudo estivesse melhor viríamos novamente à Paris, e que desta vez a traria a Versalhes. Nunca imaginei, quando comprei esta viagem, que o Mundo estaria como está”, começou por explicar.

“Claro que vamos aproveitar, mas claro que não deixo de estar com o coração apertado. Um beijinho e um bom fim de semana para todos”, escreveu como legenda de um conjunto de imagens junto a Carolina.

A comunicadora já tinha recordado que a primeira viagem à capital francesa: “A primeira vez que vim a Paris tinha 14 anos. Uma viagem inesquecível, que me fez apaixonar perdidamente por esta cidade”.

“Voltei sempre! Por mim, em trabalho, e como passagem. Perdi a conta às vezes que já cá estive, mas só sei que fico sempre com vontade de voltar. Acredito sinceramente que numa outra vida vivi aqui”, concluiu.