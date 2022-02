“Casados à Primeira Vista”: Liliana desaprova namorada de Pedro

Liliana Oliveira, ex-concorrente do programa “Casados à Primeira Vista”, desaprovou a nova namorada de Pedro Pé-Curto.

Questionada sobre a atual relação do ex-marido com Soraia Araújo, ex-concorrente do programa “Quem Quer Namorar Com O Agricultor”, Liliana afirmou que Pedro “merecia bem melhor”.