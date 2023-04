Liliana e Bruno de Carvalho passam noite em motel e cantora mostra lingerie

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho resolveram “apimentar” a relação e passaram uma noite num motel, onde a cantora se mostrou em lingerie.

Apaixonados como nunca, a cantora Liliana Almeida e o DJ e ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho resolveram dar “asas” ao amor e escolheram um motel na zona sul do Tejo para namorar.

O casal, que se conheceu no “Big Brother”, “reality show” da TVI, mostrou a suíte na qual ficou instalado, mas o que chamou a atenção aos seguidoras foi a artista surgir de lingerie vermelha no perfil de Instagram.

“Boa noite. Sei que o Carnaval já passou”, observou Liliana Almeida, que usou um disfarce de “diabinha”, quem sabe, para “apimentar” o momento a dois.

O casal do “Big Brother” foi recebido na unidade hoteleira com rosas e chocolate e, quando as luzes se apagaram, foi possível ver Bruno de Carvalho dentro de uma piscina, com tons verdes. “Tempo de ficar nus”, escreveu o ex-dirigente “leonino” nas redes sociais.

Este momento a sós de Liliana Almeida e Bruno de Carvalho pode ser visto como a resposta do casal ao momento de tensão que a dupla passou há algumas semanas, com a cantora a rumor ao Algarve e a passar o aniversário só com a família.