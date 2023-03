Liliana Filipa arrasa TVI em relação a “reality shows”: “Aqui és lixo”

Liliana Filipa, ex-concorrente do “reality show” “Casa dos Segredos”, na TVI, esteve à conversa com Yoland Tati, no seu podcast, e falou sem tabus sobre a passagem e saída do programa.

A “digitial inlfuencer” não poupou nas críticas à TVI e à produção sobre a alegada falta de acompanhamento dos concorrentes deste tipo de formato.

“Hoje em dia não aconselho ninguém a entrar, porque aquilo está com moldes muito estranhos e já na altura não me senti defendida. Todos os concorrentes deviam ser defendidos em televisão e não somos”, começou por referir.

“Defendidos das más-línguas, do drama todo que envolve estares numa casa. Tu tens de ser defendido pela produção. Não tens de ser enxovalhado, não tens que ser gozado pela equipa que gere o programa [TVI e Endemol]. Quando acabas de sair toda a gente te conhece, mas tu não sabes o que é que foi falado”, explicou ainda.

Liliana Filipa continuou e falou das diferenças de tratamento entre Portugal e Brasil, onde existe acompanhamento psicológico: “No Brasil há tudo, aqui é que não há nada. Não houve acompanhamento psicológico, não houve acompanhamento nos media. E é por isso que os concorrentes de ‘reality’ aqui são enxovalhados e lá fora são idolatrados. Lá fora é bem visto, aqui és lixo”.