Liliana Filipa comenta “Big Brother” no Brasil

Liliana Filipa viajou até ao Brasil para festejar o maior Carnaval do Mundo e vai comentar o “Big Brother” naquele país.

Aproveitando a sua passagem pelo Brasil, para ver o Carnaval, a empresária foi convidada para participar no “Mesacast BBB’” conteúdo que reúne uma equipa de influenciadores e talentos para comentar os últimos acontecimentos no “Big Brother Brasil”.

A presença de Liliana Filipa vai poder ser acompanhada em direto esta quinta-feira (15), às 23.00 H, no Globoplay, plataforma de “streaming” da Globo.

Fã confessa do famoso “reality show”, a influenciadora vai ter a oportunidade de mostrar a sua visão sobre o jogo e sobre o comportamento dos concorrentes naquela que é a “casa mais vigiada do Brasil”.

No estúdio também vai estar presente Marcus Vinicius, concorrente eliminado desta semana. A par de Liliana Filipa, a influenciadora Yolanda Tati também já participou no “Mesacast BBB”.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, a 24.ª edição do “Big Brother Brasil” pode ser visto em exclusivo no Globoplay. Nesta edição, o prémio pode chegar aos 3 milhões de reais, cerca de 562 mil euros.