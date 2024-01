Liliana Filipa de férias por Istambul. Veja os registos da viagem

Na companhia do namorado, Daniel Gregório, Liliana Filipa escolheu Istambul para a “primeira viagem do ano”.

Há alguns dias, Liliana Filipa revelou nas redes sociais estar “muito entusiasmada” pois estava prestes a realizar a sua primeira viagem do ano. A influenciadora contou que o “destino final é um verdadeiro conto de fadas”.

Contudo, antes do destino final, Liliana fez a primeira paragem da viagem: Istambul, a maior cidade da Turquia. “Olá, Turquia, olá, Istambul”, escreveu nas redes sociais.

A influenciadora partilhou também vários registos na cidade, com as paisagens tradicionais e também com o companheiro, Daniel Gregório.

De relembrar que o ano, para o casal, não começou da melhor maneira. O Porto foi o local escolhido para o “réveillon”. Contudo, o hospital foi também onde passaram algum tempo, uma vez que Santi, o filho mais novo do casal, abriu a cabeça.