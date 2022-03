Liliana Filipa descontente com corpo no pós parto: “Nunca estive tão magra”

Cerca de dois meses após o nascimento do primeiro filho, Marcel Santi, Liliana Filipa revelou que está descontente com o corpo no pós-parto.

A influenciadora digital deu espaço para os seguidores no Instagram colocarem algumas questões e a maternidade foi um dos principais temas abordados, inclusive, assumiu que está “muito mais magra” nesta fase.

“Estou mesmo muito mais magra. Nunca estive tão magra como agora. Acho que é do stress, noites mal dormidas e as refeições pouco elaboradas”, admitiu a ex-concorrente do reality show da TVI “Casa dos Segredos”.

No entanto, Liliana Filipa sublinhou que é só “uma fase” e que vai “conseguir o equilíbrio em breve”.

https://www.instagram.com/p/B7_43tsp8rI/

Recorde-se Liliana Filipa deu à luz Santi Marcel, no dia 9 de dezembro, na Clínica De Santo António, em Lisboa, cerca de um ano após o nascimento da primeira filha, Ariel Melody, ambos fruto da relação com Daniel Gregório.

