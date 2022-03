Liliana Filipa: “Desejem-me as melhoras, não me aguento de pé”

Liliana Filipa está doente. A influenciadora digital recorreu ao Instagram, esta sexta-feira, 11 de março, para desabafar com os seguidores.

A ex-concorrente do “reality show” “Casa dos Segredos”, na TVI, confessou estar doente e pediu o apoio dos seus fãs. A “influencer” publicou dois InstaStories, ferramenta do Instagram, em que surgiu com ar doente e escreveu: “Olhem quem está super doente”.

Num segundo “InstaStory”, Liliana Filipa acrescentou: “Desejem-me rápidas melhoras, não me aguento de pé, mas não gosto de estar de cama”.

Apesar das suas publicações, a comunicadora não revelou mais detalhes sobre o seu estado de saúde.

Recentemente, Liliana Filipa, esteve de férias em Varadero, Cuba, e partilhou tudo com os fãs.