Liliana Filipa desfruta de férias em família na República Dominicana

Liliana Filipa embarcou numa viagem em família para a República Dominicana, para desfrutarem de alguns dias de descanso.

A influenciadora digital e empresária revelou nas redes sociais que se encontra na República Dominicana para desfrutar de umas férias no destino paradisíaco, tendo já partilhado as primeiras fotografias e vídeos no Instagram.

“‘Island Girl’. Provavelmente, um dos lugares mais lindos onde já estive. Ficava aqui a morar, na boa”, pode ler-se numa das publicações.

Recentemente, Liliana Filipa e Daniel Gregório batizaram os filhos, Ariel, de dois anos, e de Santi, de um ano, numa cerimónia realizada no Mosteiro dos Jerónimos e celebrada na praia.

Os ex-concorrentes da “Casa dos Segredos” mostraram vários momentos dos festejos em fotografias e vídeos partilhas no Instagram.