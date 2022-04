Liliana Filipa e a briga dos filhos: “É isto o dia todo”

Liliana Filipa partilhou, esta quarta-feira, 5 de dezembro, a “briga” dos filhos, Ariel e Santi, de três e dois anos, respetivamente, com os seguidores.

A também empresária, que ficou conhecida depois de entrar no “reality show” “Casa dos Segredos” (TVI), estava a brincar com os filhos quando estes começaram a “brigar” por causa de uma cadeira.

“É isto o dia todo. Tenho de ir separar”, referiu a “influencer”, no InstaStories, ferramenta do Instagram. “Socorro”, pode ouvir-se ainda no vídeo que publicou.

Os dois filhos são fruto da relação amorosa entre Liliana Filipa e Daniel Gregório. Lembre-se que o casal se conheceu dentro do “reality show” da estação de Queluz de Baixo, onde começou a namorar.

Sobre se seria mãe pela terceira vez, a empresária esclareceu, recentemente, os internautas. “A verdade é que por enquanto quero aproveitar ao máximo os meus dois filhos, nunca descuidando de mim enquanto mulher, jovem e cheia de metas para alcançar”, explicou.

“Adorei estar grávida, foram duas gravidezes tranquilas e os meus filhos são crianças super fáceis!” referiu.