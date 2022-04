Liliana Filipa e Daniel Gregório batizam os filhos [fotos]

Liliana Filipa e Daniel Gregório batizaram os filhos, Ariel e Santi, e revelaram algumas fotografias e vídeos da cerimónia nas redes sociais.

Os ex-concorrentes do formato “Casa dos Segredos”, batizaram, no passado domingo, 13 de junho, os dois filhos, Ariel, de dois anos, e de Santi, de um ano, numa cerimónia realizada no Mosteiro dos Jerónimos e celebrada na praia.

A empresária mostrou vários momentos dos festejos em fotografias e vídeos partilhas no Instagram.

Liliana Filipa e Daniel Gregório são pais de Ariel, de dois anos, e de Santi, de um ano.

O casal está numa relação amorosa há seis anos. Liliana Filipa e Daniel Gregório conheceram-se durante a participação na quinta edição do programa “Casa dos Segredos”.