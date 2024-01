Liliana Filipa e Daniel Gregório começam o ano com o filho nas urgências

Liliana Filipa e Daniel Gregório elegeram o Porto para a passagem de ano. Nas redes sociais, a empresária contou que o filho Santiago abriu a cabeça.

Foi no Porto que Liliana Filipa e Daniel Gregório iniciaram 2024: o casal partilhou vários registos do momento em que assistiram ao fogo de artifício, mas, ao deixar a cidade Invicta, Liliana contou um episódio que ocorreu durante a estadia.

O filho mais novo, Santiago, abriu a cabeça. “A noite de ontem acabou com o Santi no hospital com a cabeça aberta. Não sei quem chorou mais, eu ou ele… mas já passou, já foi colado e está a melhorar sem queixas”, contou Liliana Filipa nas redes sociais.

Recorde-se que, além de Santiago, de quatro anos, o casal tem também uma menina, Ariel, de cinco.