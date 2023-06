Liliana Filipa e Daniel Gregório enfrentam rumores de separação

O ex-casal de “Casa dos Segredos” enfrenta rumores de separação. A última vez que Liliana Filipa e Daniel Gregório partilharam fotografias juntos foi em maio, durante uma viagem às Maldivas.

Liliana Filipa e Daniel Gregório conheceram-se na quinta edição do programa “Casa dos Segredos”, transmitida pela TVI em 2014, onde protagonizaram o casal mais mediático. Fora dos diretos 24 horas por dia, os dois mantiveram uma relação da qual resultaram dois filhos, Ariel, de quatro anos, e Santi, de três.

O casal sempre foi bastante ativo nas redes sociais, mas, após a viagem feita às Maldivas em maio passado, essa tendência tem vindo a alterar-se: “Sempre grata pelos melhores momentos em família”, escreveu a influenciadora na altura.

Para somar às faltas de partilha em casal, Liliana Filipa tem-se mostrado várias vezes sozinha com os filhos. No sábado, 17 de junho, a ex-concorrente da “Casa dos Segredos” partilhou uma fotografia no feed do Instagram, onde “choveram” comentários a levantar suspeitas de uma possível separação.

“Gostava mais de te ver com o teu marido e os vossos filhotes”, “deixem as pessoas em paz, nenhum casal é perfeito. Eles não têm que dar explicação nenhuma, ela está a fazer o trabalho dela e ele o dele, o que importa é que os filhos estão felizes” e “onde está o Daniel? Ainda estão juntos? Nunca mais o vimos” são alguns dos exemplos.