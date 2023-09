Liliana Filipa e Daniel Gregório juntos no aniversário da filha

Juntos para festejar o aniversário da filha Ariel. Após rumores de separação, Liliana Filipa e Daniel Gregório mostraram-se unidos durante os festejos.

Nos últimos meses, muito se especulou acerca do relacionamento de Liliana Filipa e Daniel Gregório. O casal, que se conheceu na quinta edição do programa “Casa dos Segredos”, transmitida pela TVI em 2014, manteve sempre a imagem de família perfeita, mas começou a enfrentar rumores de separação em junho passado.

Apesar de ter concedido uma entrevista a Júlia Pinheiro, na qual preferiu não comentar as últimas notícias que davam conta do término, Liliana Filipa partilhou fotografias do aniversário da filha Ariel, na qual surge sorridente em família.

Uma vez que esteve na Semana da Moda de Milão, Liliana apenas conseguiu chegar a Portugal a tempo do jantar. No início do dia, o companheiro, Daniel Gregório, assinalou o nascimento da filha nas redes sociais e declarou-se a Liliana.

“Liliana, passaste por muito durante a gravidez, durante o parto, só te posso agradecer por tudo, obrigado por seres uma mulher incrível, corajosa, lutadora e uma excelente mãe, nós criámos a perfeição, dois filhos lindos”, escreveu.

“A nossa filha não podia ter um exemplo melhor de mulher. Não entraste na minha vida por um acaso e não foi por um acaso que te tornaste na mulher da minha vida”, acrescentou.