Liliana Filipa e Daniel Gregório mostram festa de aniversário do filho Santi

O filho de Liliana Filipa e Daniel Gregório, Santi, completou quatro anos e celebrou com uma festa dedicada à “Terra do Nunca”.

Santi, o filho de Liliana Filipa e Daniel Gregório, completou mais um ano de vida. Para celebrar os quatro anos do filho, o casal organizou uma festa de aniversário temática para o menino.

O cenário e o tema da festa foram inspirados na história do “Peter Pan” e na “Terra do Nunca”. Santi estava vestido como o protagonista da história e a irmã, Ariel, fantasiada como “Sininho”. Desde o bolo, aos balões e a toda a decoração, a história da Disney esteve presente.

Nas redes sociais, tanto Liliana Filipa como Daniel Gregório partilharam momentos da festa, que também com diversões como insufláveis e piscina de bolas.

De relembrar que, recentemente, o casal pôs fim aos rumores de uma separação ao partilhar um vídeo nas redes sociais, no qual aparece a montar a árvore de Natal com os filhos, Ariel e Santi, e, a certa altura do vídeo, Liliana e Daniel surgem a dar um beijo um ao outro.