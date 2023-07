Liliana Filipa esclarece rumores de separação de Daniel Gregório

A relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório tem sido alvo de rumores. A influenciadora falou sobre a alegada separação no MEO Marés Vivas.

Nos dias 14, 15 e 16 de julho decorreu em Vila Nova de Gaia o festival MEO Marés Vivas. Apesar dos rumores de separação, Liliana Filipa e Daniel Gregório marcaram presença no recinto na segunda noite, que teve como cabeça de cartaz J Balvin.

“Não há nada para dizer. Nós vamos ser sempre companheiros para a vida, independentemente do que acontecer. Portanto estarmos aqui hoje… nós estamos todos os dias juntos, não é por aí. Os rumores são só rumores, não temos nada a dizer sobre isso”, referiu em declarações à MAGG.

Após o evento, Liliana Filipa seguiu para a Sardenha, em Itália, com a amiga Bárbara Inês. Daniel Gregório, em contrapartida, mostrou-se no cinema com os filhos nas redes sociais.

O casal conheceu-se na quinta edição do programa Casa dos Segredos e estão juntos há quase uma década. Têm dois filhos em comum, Ariel, de quatro anos, e Santi, de três.