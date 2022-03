Liliana Filipa revela como era quando tinha dois anos: “É bom saber que não perdi as características”

Liliana Filipa encontrou uma fotografia de quando era mais nova e decidiu partilhar com os admiradores nas redes sociais.

A influenciadora digital, que ficou conhecida depois de participar no “reality show” “Casa dos Segredos” (TVI), partilhou, no perfil de Instagram, uma imagem de quando era mais nova.

“Apresento-vos a Liliana com apenas dois aninhos! Já se passaram alguns anos, mas a minha mãe diz que há coisas que se mantém iguais! A energia, a atenção a tudo o que me rodeia, a ‘miss’ independência… parecem ter-se mantido… E ainda bem!”, começou por partilhar.

“É bom saber que não perdi as características e os traços de personalidade, porque hoje em dia estão mais visíveis e melhorados, gosto de desafios, gosto do sentimento de realização e ver outras mulheres atingirem o seu próprio sucesso! Gosto de motivar as pessoas à minha volta a acreditarem que nada é impossível e que os sonhos são para ser cumpridos! Este espírito se calhar ainda não era visível aos 2 aninhos mas hoje está mais presente que nunca”, acrescentou.