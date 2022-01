Liliana Filipa sentiu-se “à beira da morte” no parto do segundo filho

Liliana Filipa revelou que se sentiu “à beira da morte” devido a algumas complicações durante o parto do filho mais novo, Santi.

A influenciadora digital partilhou, esta segunda-feira com os seguidores as experiências de dar à luz Ariel, de um ano, e Santi, de três meses, num vídeo publicado no canal de Youtube.

Apesar do parto da primogénita ter demorada algumas horas e ter sido doloroso, o cenário foi diferente com o filho mais novo. Isto porque Liliana Filipa passou por algumas complicações após o nascimento de Santi.

“Comecei a perder muito sangue, mas ainda não se sabe bem porquê. Eu tive uma hemorragia pós-parto e perdi muito sangue, o que foi provocado por uma atonia uterina, ou seja, o útero não contraiu como devia”, relembrou.

“Tive de ser muito medicada e ao todo recebi três transfusões de sangue. No total, perdi quatro litros de líquidos. Também fiz uma cirurgia de urgência que foi uma curetagem em que limparam tudo o que estava no útero. […] Passei um pouco mal, mas não sofri muito”, relatou, acrescentando que sentiu que ia morrer.

Sobre a atual forma física, Liliana Filipa referiu que recebe comentários de seguidores que apontam a magreza após o parto.

“O facto de estar magra também tem a ver com isso, por ter perdido muitos líquidos no parto. Para além do mais, o Santi mama muito e eu continuo a trabalhar e tenho andado muito stressada. O stress dá-me para emagrecer, porque eu continuo a comer exatamente aquilo que comia antes”, explicou.

