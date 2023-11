Liliana Filipa sobre os rumores de separação: “Não há nada para dizer”

Liliana Filipa e Daniel Gregório enfrentam rumores de separação desde junho, altura em que deixaram de partilhar fotografias em conjunto nas redes sociais.

Já lá vai quase seis meses: Liliana Filipa e Daniel Gregório sempre foram bastante ativos nas redes sociais, mas, desde junho deste ano, que o casal preferiu resguardar-se. Essa ausência em conjunto nas redes conduziu a rumores de separação.

Liliana Filipa esteve à conversa com o Fama Show, na estreia do musical “Laura”, de Filipe La Féria, na qual falou sobre a relação que mantém com o pai dos filhos: “Não há grande coisa a comentar, sinceramente. Não há nada para dizer”.

“As pessoas sabem aquilo que nós partilhamos nas redes sociais, portanto, é muito por aí. Estamos cheios de saúde”, acrescentou.

Recorde-se que, na altura do Halloween, Liliana Filipa partilhou um vídeo com Daniel Gregório e os filhos, Ariel e Santi Marcel, no qual surgiram disfarçados de “Feiticeiro de Oz”. Desde que começaram a surgir os primeiros rumores, a influenciadora preferiu não fazer grandes comentários.