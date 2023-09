Liliana Filipa sobre relação com Daniel Gregório: “É um momento que preferimos deixar em privado”

Liliana Filipa foi uma das convidadas de Júlia Pinheiro no programa da SIC. Contudo, não quis revelar informações sobre Daniel Gregório.

Liliana Filipa esteve no programa “Júlia”. Em conversa, Júlia Pinheiro puxou o tema da separação com Daniel Gregório e todos os rumores que têm vindo a público. Porém, a influenciadora digital não quis alongar-se nesse tópico.

“É um momento que preferimos deixar mais em privado. Não é por nenhuma razão, é porque sim, porque há momentos em que os casais precisam de estar mais em privado”.

Questionada por Júlia Pinheiro sobre sentir-se incomodada com toda a atenção e os rumores da relação, a influenciadora respondeu: “Não me incomoda, já passei por tanta coisa ao longo destes nove anos que isto não me incomoda nada. Tenho muitos problemas para resolver na minha empresa que isto acaba por me passar um bocadinho”.

Liliana Filipa e Daniel Gregório conheceram-se na quinta edição do programa “Casa dos Segredos”, transmitida pela TVI em 2014. Os dois mantiveram uma relação da qual resultaram dois filhos, Ariel, de quatro anos, e Santi, de três.