Liliana, Leandro e Jorge Guerreiro entram no “BB Famosos”

Liliana, Leandro e Jorge Guerreiro são as mais recentes entradas no “Big Brother Famosos”, apresentado por Cristina Ferreira.

Liliana Almeida, 38 anos, fez parte do painel de 100 jurados do programa da TVI “All Together Now”. Ficou conhecida com apenas 17 anos quando decidiu candidatar-se a um programa de televisão de jovens cantores. Venceu o formato que conduziu à criação da girlsband NONSTOP. Representou Portugal na Eurovisão, em 2006.

Jorge Guerreiro, 40 anos, é cantor de música popular há 12 anos. Gosta de cantar ritmos de festa capazes de pôr todos a dançar. Tem um repertório musical vasto, muitas digressões, tendo ainda participado no Festival RTP da Canção.

Finalmente, o cantor Leandro, conhecido por dezenas de sucessos na música romântica, é, neste momento, o “infiltrado” da casa e está escondido num quarto.