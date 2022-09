Liliana Santos assinala os 42 anos: “Bom é partilhar a vida com quem amamos”

Liliana Santos chegou aos 42 anos, esta quinta-feira, 22 de setembro, e assinalou a data com uma reflexão nas redes sociais.

“A caminho do meu novo ano!”, começou por afirmar.

“Este último ano foi um enorme desafio, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Desafios esses que me fizeram crescer muito, amadurecer, que me puseram à prova e sentir que a força existe mesmo força dentro de nós… garanto vos. Durante 365 dias nem todos são a sorrir mas todos são de agradecimento”, continuou.

“Bom mesmo é celebrar e partilhar a vida com quem amamos, com quem nos faz sentir bem e retribuir de forma livre e consciente. A vocês deixo vos o meu profundo agradecimento, por estarem desse lado sempre a apoiarem me de uma tão bonita”, rematou.