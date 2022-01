Liliana Santos mostra-se em biquíni e recebe diversos elogios

Depois de ir à praia, Liliana Santos mostrou-se em biquíni nas redes sociais. A atriz acabou por receber diversos elogios à sua silhueta.

A intérprete, de 39 anos, aproveitou as altas temperaturas que se fazem sentir em Portugal por estes dias para apanhar banhos de sol e dar uns mergulhos na praia. No perfil de Instagram, Liliana Santos dividiu o momento com os fãs.

https://www.instagram.com/p/CB037STDniL/

Na fotografia publicada, a atriz, de 39 anos, aparece com um biquíni branco e de joelhos no areal. Rapidamente, a secção de comentários encheu-se com elogios ao corpo de Liliana Santos.

“Gata”, “Que corpo é esse?”, “Só me resta apreciar a tua habitual beleza. O vento leva as palavras”, “Que brasa”, “Mulher mais linda” e “Toda sexy” servem a título de exemplo.

A intérprete integra o elenco da novela “Nazaré” (SIC), na qual dá vida a “Cláudia Fontes”. Liliana Santos regressou ao terceiro canal em 2014 e, desde então, já participou em “Rainha das Flores”, “Mar Salgado”, “Espelho d’Água” e “Alma e Coração”.

