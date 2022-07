Liliana Santos esteve nas Maldivas a usufruir de uns dias de férias e encantou os seguidores com as paisagens paradisíacas.

No entanto, as férias chegaram ao fim e a atriz já teve de regressar a Lisboa, como partilhou com os seguidores.

“Até já Lisboa”, escreveu a intérprete num InstaStory, ferramenta do Instagram.

Recorde-se que Liliana Santos partilhou ainda várias fotografias em biquíni que arrancaram vários elogios dos internautas.