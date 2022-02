Liliana Santos emociona-se em direto após mensagem do sobrinho

Liliana Santos emocionou-se, esta terça-feira, 3 de agosto, em direto, após a mensagem do sobrinho Bruno no programa das manhãs da TVI “Dois às 10”.

A atriz, que está de regresso à TVI para integrar o novo projeto em setembro, recebeu uma mensagem especial do seu sobrinho, em que Bruno elogia a tia e o papel que esta teve na sua vida.

Em lágrimas, Liliana Santos sublinhou que é a família que a suporta e serve de conforto. “É mesmo a minha família que me suporta, me dá o conforto. São as pessoas que melhor nos conhecem, são as pessoas que para além de nós falharmos e cometermos erros, nos apoiam”, disse.

“Para mim, isso é muito importante nas relações. É saber suportamos uns aos outros, porque a vida é isto, é o que nós vamos levar, são estas ligações. São as pessoas”, concluiu a atriz à conversa com a dupla de apresentadores Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Após cerca de cinco anos na SIC, Liliana Santos está de volta à TVI para um novo projeto na estação televisiva. Após mais de 15 anos na área da representação, a intérprete regressa ao canal em que se estreou em 2004 nas séries “Inspetor Max” e “Morangos Com Açúcar”.

Na SIC, Liliana Santos fez parte de projetos como “Nazaré”, “Alma e Coração” ou “Mar Salgado”.