Liliana Santos está de luto. E José Carlos Pereira conforta amiga

Liliana Santos está de luto depois de ter perdido um amigo. A atriz foi confortada pelo colega e ator José Carlos Pereira nas redes sociais.

A intérprete vive dias de grande aflição. No perfil de Instagram, Liliana Santos despediu-se de João Rosa, com um testemunho emotivo, no qual agradece ao amigo o papel que teve na sua vida.

“Esta imagem nem parece real. Tal como este momento. O céu transformou-se na tua cor. Rosa. E eternizou-se! Obrigada por tudo o que deixaste amigo João Rosa. Deixaste-nos o melhor de ti! Até sempre”, pode ler-se na legenda de uma fotografia de um pôr-do-sol

Rapidamente, José Carlos Pereira apoiou e confortou a amiga: “Que coisa bonita. Isto não acaba aqui. Beijinhos grandes e força!”