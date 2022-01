Liliana Santos sobre os festejos de aniversário: “Foi um dia tão especial”

A atriz completou 40 anos, esta terça-feira, e revelou nas redes sociais alguns detalhes dos festejos de aniversário.

Depois de ter assinalado mais um aniversário numa publicação no Instagram, Liliana Santos revelou parte dos festejos ao partilhar uma fotografia, esta quarta-feira, na qual surge a segurar dois balões cor de rosa.

“Ontem foi um dia tão especial. Recebi tanto amor. Obrigada a todos por todas as mensagens do fundo do coração. E que venham pelo menos mais 40”, afirmou a intérprete na legenda da publicação.

Na publicação para assinalar os 40 anos, Liliana Santos admitiu que “parecia uma idade distante” e que “parecia uma idade ‘velha’”, destacando que não é. “É uma idade cheia! Cheia de histórias para contar, cheia de vivências, cheia de laços, cheia de amor”, referiu.

