Liliana sobre Bruno de Carvalho: “Se me apetecer dar-lhe um beijo na boca dou”

Liliana Almeida, uma das concorrentes do “Big Brother Famosos”, na TVI, falou sobre a sua relação com Bruno de Carvalho, na gala deste domingo, 16 de janeiro.

A ex- NonStop e Bruno de Carvalho estão cada vez mais próximos, algo que levou a que Cristina Ferreira questionasse a natureza da relação. “Eu acho que a minha relação com o Bruno dá dor de cotovelo a muita gente aqui dentro”, começou por dizer a cantora.

“Se me apetecer dar-lhe um beijo na boca dou”, disse. “E eu gosto de mulheres, sim”, continuou, lembrando a namorada, Jaci Duarte. “E se me apetecer gostar do Bruno, vou gostar”, explicou ainda. “A minha namorada conhece-me e sabe quem eu sou”, frisou.

Também o ex-presidente “leonino” foi questionado sobre a importância de Liliana para si: “Tem sido muito importante”. “No meu equilíbrio, na minha vivência aqui em casa”, exemplificou.

No fim, a artista garantiu que vai continuar a “dar-se” com o DJ apesar da opinião dos colegas de casa. Recorde-se que Liliana Almeida está numa relação com a barbeira e artista Jaci Duarte.