Linda Evangelista revela ter ficado “brutalmente desfigurada” devido a procedimento estético

Linda Evangelista revelou, esta quinta-feira, 23 de setembro, que ficou “desfigurada” devido a um procedimento estético realizado há mais de cinco anos.

“Dei um grande passo em relação a um erro que sofri e que guardei só para mim durante mais de cinco anos”, começou por referir a antiga manequim, uma das mais famosas nos anos 90.

“Para os meus seguidores que se perguntam por que razão não tenho trabalhado, enquanto a carreira de algumas colegas está a prosperar, o motivo é que fui brutalmente desfigurada pelos procedimentos Zeltiq’s CoolSculpting, que fizeram o oposto do que prometiam. Aumentaram, não diminuíram, as minhas células de gordura e deixaram-me permanentemente deformada, mesmo depois de ter passado por duas cirurgias corretivas, dolorosas e mal sucedidas. Deixaram-me irreconhecível”, lamentou.

A antiga super modelo canadiana submeteu-se a uma criolipólise, um procedimento estético não invasivo e que pretende reduzir a gordura localizada em algumas partes do corpo.

No entanto, Linda Evangelista desenvolveu hiperplasia adiposa paradoxal, uma reação adversa e que traduz no aumento anormal de gordura na zona operada. “A HAP destruiu o meu sustento e atirou-me para uma profunda depressão e para as profundezas da auto-aversão”, acrescentou.

A ex-manequim afirmou ainda que vai seguir com o caso para tribunal.

Em 1995, Linda Evangelista desfilou no Porto, na edição de estreia do Portugal Fashion, ao lado de Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Carla Bruni e Helena Christiansen. Nessa altura, a sua beleza não deixava ninguém indiferente, colocando-a entre as mais cobiçadas na moda internacional.

– com Sara Oliveira