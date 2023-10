Lindsay Lohan está a viver o “momento mais confiante” após ter dado à luz

A maternidade pode ser um momento transformador. Lindsay Lohan, que deu as boas-vindas ao filho, Luai, em julho deste ano, está mais “estável e confiante”.

Lindsay Lohan foi mãe pela primeira vez em julho deste ano. A atriz, de 36 anos, e o marido, o financeiro Bader Shammas, foram pais de primeira viagem e receberam nos braços Luai, um menino que veio somar à felicidade.

A maternidade pode ser transformadora e, ao que parece, para a atriz tem sido um momento de enorme felicidade. Uma fonte revelou à “UsWeekly” que a artista, que integrou o elenco do filme “Giras e Terríveis”, tem sido bastante prática.

“Ela adora ser mãe e isso aconteceu muito naturalmente. Ela é muito prática com o Luai. no momento mais saudável, estável e confiante da sua vida. Ela cozinha do zero e come muitos alimentos frescos, muitas verduras. Também faz Pilates e faz caminhadas e corridas com o bebé e o Bader. Está focada em ser uma mãe saudável”, disse a fonte à publicação.

Recorde-se que o bebé nasceu no Dubai, local onde o casal vive atualmente. Lindsay e Bader “deram o nó” em junho de 2022.