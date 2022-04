Ljubomir Stanisic assistido pelo INEM junto ao Parlamento

Em greve de fome há dias, o “chef” sentiu-se mal ao final da tarde e teve de ser assistido por uma equipa do INEM.

Ljubomir Stanisic sentiu-se mal esta tarde e está, neste momento, a ser assistido pelo INEM num pequeno hotel situado junto ao Parlamento, em Lisboa.

Recorde-se que está a decorrer uma greve de fome em frente da Assembleia da República, como forma de protesto por parte dos empresários da restauração, que exigem ao Governo a revisão das restrições existentes aos respetivos negócios, causadas pela pandemia da covid-19

Segundo avança a revista “TV 7 Dias”, o “chef” que apresentava “Pesadelo na Cozinha” e trocou a TVI pela SIC, teve uma indisposição.

“Ele estava desidratado, com os olhos vermelhos, palpitações no peito e uma quebra nos níveis da glicemia”, disse uma testemunha no local ao “site” da revista de televisão.