Ljubomir Stanisic diverte-se na Tanzânia: “National Geographic ao vivo”

O chef Ljubomir Stanisic está a viver uma experiência única na Tanzânia. Nas redes sociais, tem partilhado alguns registos.

Pouco depois de ter terminado do programa “Hell’s Kitchen Famosos”, Ljubomir Stanisic partiu para uma outra aventura. O chef está na Tanzânia, onde tem feito várias atividades, nomeadamente um safari.

Nas redes sociais, explicou que a “comida foi o acontecimento menos importante” e enalteceu a beleza do sítio.

“Retalhos de um dia na Tanzânia. O primeiro de safari, no Lago Manyara, com direito a dormida e comida com uma vista que parece mentira. E acreditem quando eu (logo eu!) digo que a comida foi o acontecimento menos importante…! A assistir à National Geographic ao vivo – e com muitas, muitas cores”, escreveu, na legenda de uma das publicações.