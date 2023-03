Ljubomir Stanisic ganha em tribunal a cozinheira que o acusou de observações íntimas

Ljubomir Stanisic venceu o processo em tribunal interposto pela cozinheira Cândida Batista, que acusou o “chef” de conduta imprópria.

Chegou ao fim, para já, a longa “novela” entre Ljubomir Stanisic e Cândida Batista, com a cozinheira e antiga cozinheira do programa “Hell’s Kitchen”, da SIC, a acusar o “chef” e apresentador do programa de observações inapropriadas e íntimas.

Segundo a revista “TV 7 Dias”, o Tribunal Local Cível de Lisboa considerou que não existe lugar a indemnização pelos factos relatados: recorde-se que Cândida Batista exigia ao “chef” e à produtora Shine Iberia 40 mil euros: 25 mil por danos patrimoniais e o restante por não patrimoniais, por alegadas comportamentos e observações de Ljubomir Stanisic durante as gravações de “Hell’s Kitchen”, que a terão feito sentir-se “humilhada” e “ofendida”.

A sentença, que data de 27 de fevereiro foi, assim, favorável ao conhecido “chef”.