Ljubomir Stanisic volta à greve após assinar termo de responsabilidade: “Não quebro”

Ljubomir Stanisic voltou à greve, durante a madrugada desta quinta-feira, 3 de dezembro, após ter assinado um termo de responsabilidade para conseguir ter alta do hospital.

O ‘chef’, de 42 anos, esteve nos últimos seis dias junto ao Movimento a Pão e Água à porta da Assembleia da República a manifestar contra as medidas que o Governo tomou para fazer face à pandemia.

Por estar a fazer greve de fome, em conjunto com os restantes manifestantes do setor da restauração, Ljubomir Stanisic teve de ser assistido e deu entrada no hospital por se ter sentido mal. Para sair da unidade de saúde, o ‘chef’ teve de assinar um termo de responsabilidade.

Assim que saiu, o agora profissional da SIC dirigiu-se novamente para junto dos colegas protestantes. “Foi uma grande quebra de glicemia, excesso de cansaço e falta de alimentos”, contou, em declarações ao jornal “Expresso” e aquando do regressou à manifestação, referindo, de seguida, que o fígado estava a ficar “afetado”, tendo levado uma injeção para ficar melhor.

Ljubomir Stanisic adiantou ainda que os manifestantes estavam “superpreocupados” com ele. “Já todos me conhecem e sabem que sou como o bambu: torço mas não quebro”, acrescentou.

Lembre-se que o humorista Eduardo Madeira demonstrou publicamente o apoio ao ‘chef’ e ao Movimento a Pão e Água. “Fui dar um abraço a esta malta. É o pouco que posso oferecer. Pela restauração, pela cultura, pelo comércio e por todo o país que sofre”, escreveu, no Instagram.