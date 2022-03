Ljubomir Stanisic sobre “Hell’s Kitchen Portugal”: “Há muito tempo que não me divertia tanto”

Ljubomir Stanisic confessou que se divertiu como há muito tempo não acontecia durante as gravações do programa “Hell’s Kitchen Portugal”, que se estreia a 14 de março, e que não viu a versão original do programa.

Durante a conversa com os jornalistas na apresentação da primeira temporada, nesta sexta-feira de manhã, o chef, que se mudou da TVI para a SIC, mostrou-se realizado com o resultado final do concurso de culinária, que vai ser transmitido aos domingos à noite no terceiro canal.

“Esta é a minha praia. Isto é cozinha a sério. Não estava sequer a tentar ajudar ninguém, a não ser exigir o mínimo de profissionalismo e o máximo de cada concorrente e acho que isso nos vai levar a um grande programa, grandes resultados, porque a ideia é essa. Eu diverti-me imenso. Há muito tempo que não me divertia tanto”, confessou.

O chef, conhecido pelo seu temperamento na cozinha, adiantou que, ao longo das emissões, emocionou-se várias vezes. “Sou um duro com coração mole. Obviamente que me emocionei por vários momentos durante o programa, porque nós criamos um laço embora seja profissional, exigente no trabalho, eu crio laços familiares com todas as pessoas com que trabalho”, contou.

Sobre o formato original, que foi tornado mediático pelo comportamento do chef Gordon Ramsay, ter tido alguma influência na sua forma de conduzir o programa, Ljubomir Stanisic explica que isso não vai acontecer e que nunca tinha assistido ao “Hell’s Kitchen” por não ter televisão.

“Não sou ator. Faço televisão naturalmente. Aquilo que sou. Tenho muito respeito pelo Gordon por ser um grande profissional. […] Não era fã do programa porque vejo muito pouca televisão, […] não perco tempo em frente à televisão. Vi um programa, se não me engano, de uma temporada que estava no YouTube antes de começar a gravar”, explicou, referindo que, quando chegou a altura de gravar, o estúdio era “maior” do que a versão original e a sala era “mais bonita”.

Quanto à luta pelas audiências contra o “All Together Now” (TVI), o chef prefere manter-se concentrado na cozinha: “Não percebo nada de audiências e nem quero entrar nesse mundo. Não é o meu trabalho. O meu trabalho é fazer muito bem feito aquilo que é pedido. […] Sou um excelente soldado e garanto que sou um dos melhores que existe no planeta. Dou tudo para defender os meus reis. […] Tenho de dar o meu melhor para estarmos todos contentes”.