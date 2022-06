Ljubomir Stanisic reage a acusação de assédio sexual: “A minha mulher está ao meu lado”

Ljubomir Stanisic reagiu, pela primeira vez, às acusações de assédio sexual de uma ex-concorrente do programa “Hell’s Kitchen”, da SIC.

Pontos nos “is”. O “chef” comentou, finalmente, as acusações de Cândida Baptista, que o acusou de assédio sexual enquanto era gravado o programa “Hell’s Kitchen”, da SIC.

Atualmente a dar palestras sobre alimentação sustentável no “Chef’s Garden”, do Rock in Rio Lisboa, Ljubomir Stanisic quebrou o silêncio sobre a polémica, que está em tribunal, em declarações à revista “TV 7 Dias”.

“No tribunal é que tenho de responder a isso”, começou por referir o conhecido cozinheiro.

“A única coisa que posso dizer é que tenho uma família linda, amo a minha mulher até ao fim do mundo”.

“Está ao meu lado e vou estar ao lado dela até ao meu último dia”, referiu o “chef”, numa referência à companheira e jornalista Mónica Franco.