Ljubomir Stanisic sobre mercado em Zanzibar: “Uma viagem a outro universo”

De férias em África, Ljubomir Stanisic visitou o mercado de peixe de Stone Town, em Zanzibar, e partilhou registos nas redes sociais.

Ljubomir Stanisic está em África: depois de ter feito um safari na Tanzânia, o chef de cozinha mostrou-se encantado com um mercado de peixe em Zanzibar.

Nas redes sociais, partilhou um vídeo, no qual era possível ver o peixe fresco, e escreveu: “Mercado de peixe de Stone Town, a capital histórica de Zanzibar, património da Humanidade. Estamos numa ilha no meio do Oceano Índico, um paraíso de peixe e marisco”.

“Mas não nos podemos esquecer que continuamos em África. Um continente onde, na maioria dos lugares, a refrigeração ainda é uma miragem e o conceito de conservação e higiene, ligeiramente diferente do padrão europeu. Uma ida ao mercado é uma viagem a outro universo. Obrigatória – mas com um aroma especial…”, acrescentou.