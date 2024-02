Ljubomir Stanisic visita Quénia e Tanzânia e segue tradição de tribo Maasai

O chef Ljubomir Stanisic está de férias no Quénia e na Tanzânia e acabou por seguir os costumes da tribo Maasai.

Ljubomir Stanisic e a família viajaram para o Quénia e a Tanzânia e ficaram a conhecer os costumes da tribo Maasai. O chef chegou mesmo a seguir alguns costumes dos habitantes locais, como a dança dos pulos.

“Entre os parques Serengeti e Ngorongoro, parámos numa das muitas aldeias maasai que fomos vendo pelo caminho. Fizemos uma viagem no tempo…”, começou por referir nas redes sociais.

“A uma sociedade patriarcal onde só as mulheres trabalham, inclusive na agricultura e construção das casas (feitas de esterco de vaca e barro). Os homens passam o dia debaixo de uma árvore, à sombra. Enquanto as mulheres só podem casar uma vez na vida, os homens casam com quantas mulheres quiserem (nesta aldeia, o líder casou-se 15 vezes)”.

“A dança dos pulos é um dos vários rituais de passagem que marcam a cultura destas tribos semi-nómadas, quando um rapaz jovem se torna adulto. Foi uma experiência marcante de muitas maneiras. Mas sobretudo por a ter partilhado com os meus dois filhos…”, acrescentou.

“Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer no que diz respeito aos direitos humanos e de igualdade, mas nestas alturas percebemos que também já evoluímos muito”, rematou Ljubomir Stanisic.