Ljubomir Stanisic volta a Belgrado dez anos depois

Ljubomir Stanisic voltou a Belgrado dez anos depois. O “chef” e apresentador conta como a cidade da Sérvia mudou na última década.

De volta a Belgrado. Há dez anos que Ljubomir Stanisic não voltava a casa e agora ficou impressionado com o que viu.

“Não ia a Belgrado há quase uma década e não reconheci a cidade!”, começou por lembrar no perfil de Instagram.

“Em menos de dez anos, reconstruiu-se, modernizou-se, transformou-se desde o tutano. Mas a essência continua lá, sem liftings nem peelings. A hospitalidade à moda dos Balcãs, uma certa rudeza misturada com acolhimento, a alegria de viver, as tradições”, acrescentou.

“Estive uma semana com amigos de lá e de cá, comemorei o natal ortodoxo na rua, à volta de uma fogueira gigante, mas também em casa de amigos, com mesa cheia de sarmas e bureks, misturados com música dos Balcãs e gargalhadas ruidosas. Apanhei sol, chuva, frio, vi a primeira neve a cair. Isto é Sérvia, isto é Jugoslávia. Deixo-vos uma pitada…”, rematou o cozinheiro.