Locutora Elsa Teixeira da Rádio Comercial testa positivo à covid-19

Elsa Teixeira testou positivo à covid-19. A locutora da Rádio Comercial revelou que ao início pensava que era uma “valente constipação”.

A radialista das manhãs da Rádio Comercial começou por ter sintomas de uma constipação. No entanto, quando recebeu o resultado positivo ao teste que fez ao novo coronavírus, Elsa Teixeira diz que foi como se tivesse levado um “murro no estômago”.

“Sinto-me como se um cilindro gigante tivesse passado por cima de mim e me tivesse deixado colada ao asfalto”, começou por explicar a locutora no perfil de Instagram. “Efeitos de uma valente constipação, que afinal é mais do que isso!” acrescentou.

“Confesso que ler ‘positivo’ num teste à Covid-19 é um pequeno murro no estômago, mas… adiante. Copo meio cheio: já não vou ter que correr nua pela casa. Agasalhem-se, protejam-se e não desvalorizem uma constipação!” alertou.