Longe da família, Pedro Bianchi Prata desabafa: “Quero ganhar por ele”

Quase três meses após o nascimento do filho Vicente, Pedro Bianchi Prata está de volta às corridas. Nas redes sociais, o motard fez um desabafo.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão, há quase três meses, numa bolha de amor. Com a apresentadora afastada do formato do qual é anfitriã, “Dois às 10”, Pedro Bianchi Prata rumou até Hail, na Arábia Saudita, para a primeira prova do Mundial de Bajas.

Nas redes sociais, o motard fez um desabafo: “Esta é a minha foto preferida do nosso Vicente. Está nas minhas pernas a olhar para a Maria e a rir… é um riso honesto, sincero… de quem tem tudo na vida para conhecer, para descobrir e viver. O nosso Vicente é um bebé feliz e isso é o mais importante e a prioridade das nossas vidas”, começou por referir.

“Escrevo estas palavras no voo entre Amsterdão e Riad, vou estar longe 6 dias… é a primeira vez que estou tão longe e tantos dias sem o meu bebé, o nosso bebé. Só passaram umas horas e já estou cheio de saudades”, acrescentou.

“É a primeira corrida que faço depois de ele nascer e o peso que sinto é gigante, quero ganhar por ele, por nós, pela nossa família, mas ao mesmo tempo sinto algo que nunca tinha sentido o medo de falhar… pois tudo o quero é voltar e poder abraça-lo”, rematou.