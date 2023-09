Longe da televisão: Bárbara Norton de Matos organiza viagem de grupo às Filipinas

Nos últimos tempos, Bárbara Norton de Matos tem-se mostrado desiludida com a televisão. A atriz prepara-se para organizar uma viagem de grupo às Filipinas.

Foi no início do verão que Bárbara Norton de Matos tornou público um desabafo, onde mostrava-se desiludida com o facto de, após 23 anos na área da representação, ter deixado de ser chamada para fazer telenovelas.

A atriz começou a explorar novos caminhos e prepara-se para levar um grupo de viajantes às Filipinas. Nas redes sociais, deu algumas informações sobre a viagem, que decorre em parceria com a agência de viagens com que trabalha: “Não é retiro, não tem aulas de yoga. É só aventura e curtir. (…) Sempre tive o sonho de ir às Filipinas, por isso já está a viagem toda organizada e marcada. Esta viagem não é só para mulheres, é para homens também”.

A viagem tem a duração de 14 dias – os participantes vão no dia 19 de fevereiro e voltam a 2 de março. A artista mostrou-se bastante entusiasmada: “Acho que a viagem está espetacular, as ilhas que vamos, as aventuras que vamos fazer… Vão ser 14 dias cheios de animação e aventura”.

Recorde-se que, no início do ano, Bárbara Norton de Matos partilhou que iria alugar um quarto da casa, com o objetivo de ter “outra fonte de rendimento”.

Além das Filipinas, em fevereiro do próximo ano, Bárbara Norton de Matos tem, também, uma viagem com seguidores preparada para novembro. Marrakesh é o destino para onde irá rumar. João Cajuda é outro exemplo que deixou o mundo da representação para se dedicar a 100 por centro ao universo das viagens.