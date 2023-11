Longe das corridas, Miguel Oliveira dedica-se ao filho recém-nascido

Afastado das corridas de Moto GP, Miguel Oliveira continua a seguir o campeonato de motociclismo ao lado do filho recém-nascido.

Pai de Alice, de quase dois anos, Miguel Oliveira voltou a sentir as emoções da paternidade recentemente ao receber o pequeno Pedro, fruto da relação com Andreia Pimenta. E é ao lado do bebé que o piloto da RNF Aprilia acompanha as últimas emoções do campeonato de Moto GP, já que está lesionado.

“Que temporada de @motogp. Triste por não poder fazer parte da última corrida mas, como se vê, tenho oportunidade para trabalhar o braço. Boa sorte a todos”, escreveu o piloto no perfil de Instagram.

Recorde-se que o atleta caiu no Grande Prémio do Catar e só volta à competição em 2024.