Longe das redes sociais, Jani Gabriel confessa: “Não consigo carregar o mundo às costas”

Jani Gabriel explicou a ausência das redes sociais, revelando que está a aprender que não consegue carregar o “mundo inteiro às costas” sozinha.

Longe das redes sociais, a apresentadora, de 31 anos, agradeceu, no perfil de Instagram, as mensagens que tem recebido doas internautas a questionarem a sua ausência.

“Aos que enviaram mensagens durante este tempo ausente por aqui, obrigada. Neste momento estou a aprender que não consigo carregar o mundo inteiro às costas sozinha (por muito que me custe) e que o importante é ter a minha mochila arrumada e em paz”, explicou.

“Voltarei com essa mesma mochila mais organizada e com coisas boas para partilhar. Que 2023 seja bom para todos nós”, rematou.

Em agosto do ano passado, Jani Gabriel despediu-se do programa “Fama Show” (SIC). “A televisão é a minha paixão. Fecho um ciclo importante para mim e despeço-me agora desta aventura que foi também minha ao longo destes quatro incríveis anos”, escreveu, em jeito de balanço.

“Sem dúvida um desafio que me fez crescer, rir, chorar, conhecer pessoas fantásticas que tenho o privilégio de as levar comigo para a vida e outras no coração”, prosseguiu a comunicadora.