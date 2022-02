Longe de Portugal, Ana Garcia Martins continua a pensar no Benfica

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo seu blogue “A Pipoca Mais Doce”, está de férias nas Maldivas. Mesmo longe de Portugal, a blogger continua a declarar-se ao Benfica.

Depois de os encarnados terem vencido por 2-1 os bracarenses no encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal, no Estádio da Luz, a influenciadora digital enviou uma mensagem de amor ao seu clube do coração.

Entre apanhar banhos de sol e dar mergulhos, “A Pipoca Mais Doce” aproveitou para publicar no perfil de Instagram uma fotografia em que se vê na areia um coração desenhado, com as siglas “SLB” escritas.

“Até aqui”, pode ler-se na legenda.

Ana Garcia Martins fez as malas e viajou até à ilha Sangeli, nas Maldivas, onde está instalada uma unidade hoteleira de luxo. A “influencer” está de férias naquele local há cinco dias.

