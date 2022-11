Longe de Portugal, Noémia Costa faz declaração de amor aos irmãos

A residir atualmente no Brasil, Noémia Costa publicou um testemunho repleto de elogios e amor em homenagem aos irmãos nas redes sociais.

A gravar a novela “Travessia”, da Globo, a atriz encontra-se longe de Portugal, por isso, aproveitou o perfil da rede social Instagram para deixar uma declaração de amor pública aos irmãos.

“Os irmãos são aquelas pessoas que crescem connosco e que não deixam que nos falte a infância em nenhum momento da nossa vida. Os irmãos são a nossa infância sempre, mesmo quando formos velhinhos […] “, começou por escrever.

“Os irmãos são as brincadeiras e os segredos. São os Natais e as férias grandes. […] São as conversas pela noite dentro. […] Mexem nas coisas uns dos outros sem pedir autorização, sobretudo quando são confidenciais. São aquelas pessoas que são capazes de fazer queixinha dos irmãos em benefício próprio e de os entregar às autoridades: os pais”, prosseguiu.

“Os irmãos podem dar-se como o cão e o gato, mas são capazes de reunir esforços para dar cabo da paciência aos pais e de ser unidos como as fibras de uma corda. Ninguém se mete com o meu irmão é o lema dos irmãos. Os irmãos são feitos daquela cumplicidade à prova de vida e gostam tanto dos irmãos que, quando crescem, lhes dão sobrinhos. […] Amo-vos!” rematou.

A intérprete confessou, recentemente, estar com saudades da filha, Joana França, que é fruto da relação que a artista manteve com o também ator Licínio França que morreu em 2021.