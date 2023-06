Longe, nas Filipinas, Cláudia Vieira celebra aniversário do namorado

Do outro lado do mundo a gravar o novo “reality show” da SIC, “Paraíso”, Cláudia Vieira lembrou o aniversário do namorado, João Alves.

João Alves está em Portugal e Cláudia Vieira nas Filipinas, mas mesmo a gravar o novo “reality show” da SIC, “Paraíso”, a artista fez questão de partilhar o aniversário do namorado nas redes sociais.

“Hoje é o dia dele! Do meu amor, companheiro, cúmplice, amigo e amante…”, começou por afirmar a apresentadora e atriz da SIC nas redes sociais.

“Desejo-te o melhor da vida e não posso deixar de te dizer que se já te amava, neste momento em que sinto o teu apoio desta forma incrível ainda passei a amar-te e admirar-te mais! Muitos muitos parabéns miúdo”, rematou Cláudia Vieira.

Recorde-se que, nos últimos dias, a artista tem partilhado várias imagens da Filipinas, o cenário da nova aposta da SIC, “Paraíso”.