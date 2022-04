Longe do trabalho, Rita Pereira diverte-se com as “manas” da ficção: “Isto sim é especial”

Rita Pereira jantou com as “manas” da novela “Quero é Viver”, da TVI. A atriz divertiu-se com Joana Seixas, Fernanda Serrano e Sara Barradas.

A intérprete passa 12 horas por dia a gravar novos episódios da novela da estação de Queluz de Baixo, durante os cinco dias da semana. Tal como aconteceu, esta quarta-feira, 6 de abril, contudo, depois do trabalho, a artista foi jantar com as colegas de elenco.

“Passei mais tempo com elas nos últimos oito meses do que com a minha família e amigos. São 12 horas por dia, cinco dias por semana. Sim, as manas não têm folgas. Mas o mais fixe de tudo é que têm sido meses de alegria, amizade, apoio e vitórias, sem nos cansarmos ou fartarmos, o que muitas vezes acontece”, explicou.

“E depois das 12 horas a trabalhar juntas ainda queremos partilhar a vida pessoal juntas. Isto sim é especial. A fotografia está péssima mas foi a única que tirámos. Estávamos demasiado entretidas a viver a vida”, acrescentou.

Além de Rita Pereira, Fernanda Serrano, Joana Seixas e Sara Barradas, também fazem parte do elenco de “Quero é Viver” atores como Diogo Infante, São José Lapa, Filipe Vargas, Pedro Hossi, Helena Isabel, entre outros.

Lembre-se que Rita Pereira confessou que tinha ficado nervosa nas primeiras cenas que gravou com São José Lapa. “Enganei-me três vezes. Tremia por todo o lado e só pedia desculpa… Os nervos… Parecia que nem tinha lido a cena”, contou.