Lourdes Noberto revela: “Tenho muito medo de morrer”

Lourdes Noberto esteve à conversa, esta terça-feira, 22 de fevereiro, com Manuel Luís Goucha na Casa do Artista, onde vive.

A intérprete, de 87 anos, abriu o livro da sua vida no vespertino “Goucha”, na TVI, revelou um dos seus maiores medos. Após afirmar que “a velhice é uma chatice”, a atriz confessou ter medo da morte.

“Tenho muito medo de morrer. Não sei bem porquê, de ir para o caixão. Tenho uma claustrofobia… Sei lá se estou morta. Se for para o caixão e ainda estiver viva?” questionou a atriz. ” [A ideia do fim] é uma coisa que me desagrada muito”, acrescentou.

“A vida parece que passa mais depressa quando se vive intensamente. Depois sou saudosista, que é uma coisa horrível. Tenho saudades da vida toda que levei com o Pedro [companheiro]. Viajávamos imenso, fizemos umas viagens formidáveis”, rematou.